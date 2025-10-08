Каталог компаній
Swisscom
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • DevOps-інженер

  • Netherlands

Swisscom DevOps-інженер Зарплати в Netherlands

Компенсація DevOps-інженер in Netherlands у Swisscom варіюється від €56.5K за year для Software Engineer до €79.8K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Netherlands становить €63.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swisscom. Останнє оновлення: 10/8/2025

Середня Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Додати компенсаціюПорівняти рівні

€142K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на €26.6K+ (іноді €266K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані
Які кар'єрні рівні в Swisscom?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції DevOps-інженер в Swisscom in Netherlands складає річну загальну компенсацію €89,577. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swisscom для позиції DevOps-інженер in Netherlands складає €58,929.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Swisscom

Схожі компанії

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси