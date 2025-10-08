Компенсація DevOps-інженер in Netherlands у Swisscom варіюється від €56.5K за year для Software Engineer до €79.8K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Netherlands становить €63.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swisscom. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
