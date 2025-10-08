Компенсація DevOps-інженер in Switzerland у Swisscom варіюється від CHF 124K за year для Software Engineer до CHF 155K за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Switzerland становить CHF 138K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swisscom. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***