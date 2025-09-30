Каталог компаній
Swiss Re
  • Зарплати
  • Інвестиційний банкір

  • Всі зарплати Інвестиційний банкір

Swiss Re Інвестиційний банкір Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інвестиційний банкір in United States у Swiss Re становить $230K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiss Re. Останнє оновлення: 9/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Swiss Re
Investment Banker
New York, NY
Загалом за рік
$230K
Рівень
-
Базова зарплата
$155K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$75K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Swiss Re?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інвестиційний банкір в Swiss Re in United States складає річну загальну компенсацію $750,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiss Re для позиції Інвестиційний банкір in United States складає $220,000.

Інші ресурси