Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in India у Swiggy варіюється від ₹7.83M за year для Engineering Manager до ₹11.1M за year для Senior Engineering Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹8.41M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
