Компенсація Інженер-програміст in India у Swiggy варіюється від ₹2.04M за year для L6 до ₹10.95M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.83M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L6 Software Engineer I ( Початковий рівень ) ₹2.04M ₹1.76M ₹259K ₹14.8K L7 Software Engineer II ₹4.18M ₹3.31M ₹856K ₹16.6K L8 Software Engineer III ₹8.56M ₹5.59M ₹2.97M ₹0 L9 Software Engineer IV ₹10.95M ₹7.87M ₹3.08M ₹0 Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

Графік Вестингу Основний Альтернативний 1 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій Options У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Swiggy ?

Включені посади Подати нову посаду