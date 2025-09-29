Каталог компаній
Swiggy
Медіанний пакет компенсації Програмний менеджер in India у Swiggy становить ₹3.02M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Swiggy
Manager Strategy
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.02M
Рівень
L7
Базова зарплата
₹2.7M
Stock (/yr)
₹314K
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Swiggy?

₹13.94M

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Програмний менеджер på Swiggy in India ligger på en årlig total ersättning på ₹9,342,937. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiggy för Програмний менеджер rollen in India är ₹3,112,433.

