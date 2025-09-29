Каталог компаній
Компенсація Продукт-менеджер in India у Swiggy варіюється від ₹4M за year для L6 до ₹10.93M за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹8.37M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
Product Manager I
₹4M
₹2.88M
₹971K
₹155K
L7
Product Manager II
₹4.9M
₹4.5M
₹282K
₹119K
L8
Product Manager III
₹6.81M
₹5.15M
₹1.5M
₹166K
L9
Product Manager IV
₹6.98M
₹5.95M
₹610K
₹414K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Swiggy in India складає річну загальну компенсацію ₹16,747,928. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiggy для позиції Продукт-менеджер in India складає ₹9,287,442.

