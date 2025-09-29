Компенсація Продукт-дизайнер in India у Swiggy варіюється від ₹5.17M за year для L7 до ₹4.64M за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.95M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)
Включені посадиПодати нову посаду