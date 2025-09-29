Каталог компаній
Swiggy
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

Swiggy Продукт-дизайнер Зарплати

Компенсація Продукт-дизайнер in India у Swiggy варіюється від ₹5.17M за year для L7 до ₹4.64M за year для L8. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹3.95M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹5.17M
₹4.6M
₹566K
₹0
L8
Product Designer III
₹4.64M
₹4.64M
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

₹13.94M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.14M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-дизайнер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в Swiggy in India складає річну загальну компенсацію ₹7,559,839. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiggy для позиції Продукт-дизайнер in India складає ₹4,452,532.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Swiggy

Схожі компанії

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси