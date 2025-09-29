Компенсація Менеджер з продуктового дизайну in India у Swiggy становить ₹7.26M за year для L9. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)