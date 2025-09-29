Каталог компаній
Swiggy
Swiggy
Swiggy Менеджер з продуктового дизайну Зарплати

Компенсація Менеджер з продуктового дизайну in India у Swiggy становить ₹7.26M за year для L9. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

₹5.72M - ₹6.79M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹5.28M₹5.72M₹6.79M₹7.23M
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹7.26M
₹6.31M
₹633K
₹316K
₹13.94M

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з продуктового дизайну в Swiggy in India складає річну загальну компенсацію ₹7,257,263. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiggy для позиції Менеджер з продуктового дизайну in India складає ₹5,284,547.

