Swiggy Фінансовий аналітик Зарплати

Середня загальна компенсація Фінансовий аналітик in India у Swiggy варіюється від ₹2.7M до ₹3.69M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

₹2.89M - ₹3.5M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹2.7M₹2.89M₹3.5M₹3.69M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

Поширені запитання

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Фінансовий аналітик på Swiggy in India ligger på en årlig total ersättning på ₹3,686,872. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Swiggy för Фінансовий аналітик rollen in India är ₹2,701,587.

