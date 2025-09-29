Каталог компаній
Swiggy
Середня загальна компенсація Менеджер з науки про дані in India у Swiggy варіюється від ₹4M до ₹5.6M за year.

Середня загальна компенсація

₹4.33M - ₹5.03M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹4M₹4.33M₹5.03M₹5.6M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з науки про дані в Swiggy in India складає річну загальну компенсацію ₹5,595,967. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiggy для позиції Менеджер з науки про дані in India складає ₹3,997,119.

