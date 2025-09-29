Каталог компаній
Swiggy
Компенсація Бізнес-аналітик in India у Swiggy варіюється від ₹1.42M за year для L6 до ₹6.17M за year для L9. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.67M.

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L6
Business Analyst I
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
Business Analyst II
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
Business Analyst III
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
Business Analyst IV
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
₹13.94M

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Swiggy Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Бізнес-аналітик by Swiggy in India is 'n jaarlikse totale vergoeding van ₹6,168,063. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Swiggy vir die Бізнес-аналітик rol in India is ₹1,660,763.

Інші ресурси