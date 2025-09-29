Каталог компаній
Swift Navigation
Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in United States у Swift Navigation становить $183K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swift Navigation. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$183K
Рівень
L6
Базова зарплата
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Swift Navigation?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-менеджер at Swift Navigation in United States sits at a yearly total compensation of $222,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swift Navigation for the Продукт-менеджер role in United States is $170,000.

