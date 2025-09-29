Каталог компаній
Sweetwater
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  Зарплати
  Інженер-програміст

  Всі зарплати Інженер-програміст

Sweetwater Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Sweetwater становить $88K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sweetwater. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Sweetwater
Backend Software Engineer
Fort Wayne, IN
Загалом за рік
$88K
Рівень
Mid Software Engineer
Базова зарплата
$88K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Sweetwater?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплати стажерів

Включені посади

Подати нову посаду

Backend програмний інженер

Поширені запитання

El paquete salarial más alto reportado para un Інженер-програміст en Sweetwater in United States tiene una compensación total anual de $170,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Sweetwater para el puesto de Інженер-програміст in United States es $88,000.

Інші ресурси