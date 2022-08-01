StreamNative Зарплати

Зарплата StreamNative варіюється від $70,350 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $452,250 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників StreamNative . Останнє оновлення: 10/26/2025