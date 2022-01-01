Каталог компаній
Strategy by PwC
Strategy by PwC Зарплати

Зарплата Strategy by PwC варіюється від $20,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $333,858 для Менеджмент-консультант на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Strategy by PwC. Останнє оновлення: 10/26/2025

Менеджмент-консультант
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Бухгалтер
$77.6K
Бізнес-аналітик
$65.6K

Дата-сайентист
$70.4K
Продукт-дизайнер
$118K
Продукт-менеджер
$318K
Проєктний менеджер
$216K
Інженер-програміст
$20K
Архітектор рішень
$91.8K
Венчурний капіталіст
$254K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Strategy by PwC - це Менеджмент-консультант at the Principal level з річною загальною компенсацією $333,858. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Strategy by PwC складає $164,375.

