Strategic Education Зарплати

Зарплата Strategic Education варіюється від $52,260 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $180,900 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Strategic Education. Останнє оновлення: 10/26/2025

Продукт-менеджер
Median $137K
Адміністративний асистент
$52.3K
Менеджер з науки про дані
$181K

Продукт-дизайнер
$73.6K
Інженер-програміст
$58.5K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Strategic Education - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $180,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Strategic Education складає $73,630.

