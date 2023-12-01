Довідник компаній
Strapi
Strapi Зарплати

Діапазон зарплат Strapi коливається від $47,923 у загальній компенсації на рік для Менеджер продукту на нижньому кінці до $80,685 для Інженер-програміст на верхньому кінці.

Менеджер продукту
$47.9K
Інженер-програміст
$80.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$63.7K

Часті запитання

