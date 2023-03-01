Довідник компаній
Straive
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Straive Зарплати

Діапазон зарплат Straive коливається від $3,354 у загальній компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому кінці до $61,519 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Straive. Останнє оновлення: 8/23/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Адміністративний асистент
$3.4K
Копірайтер
$5K
Науковець даних
$12K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Менеджер продукту
$61.5K
Інженер-програміст
$7.3K
Архітектор рішень
$46.8K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

据报道，Straive最高薪的职位是Менеджер продукту at the Common Range Average level，年总薪酬为$61,519。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Straive的年总薪酬中位数为$9,612。

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Straive

Пов'язані компанії

  • Roblox
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Databricks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси