STR Зарплати

Зарплата STR варіюється від $143,000 загальної компенсації на рік для Інженер-механік на нижньому рівні до $205,774 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників STR. Останнє оновлення: 10/26/2025

Інженер-програміст
Median $145K

Науковець-дослідник

Дата-сайентист
Median $160K
Інженер-механік
Median $143K

Проєктний менеджер
$206K
Архітектор рішень
$196K

Cloud Security Architect

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в STR - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $205,774. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в STR складає $160,000.

