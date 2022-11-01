Каталог компаній
Stout
Stout Зарплати

Зарплата Stout варіюється від $55,162 загальної компенсації на рік для Менеджмент-консультант на нижньому рівні до $130,650 для Інвестиційний банкір на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Stout. Останнє оновлення: 10/26/2025

Бізнес-аналітик
$68.7K
Інвестиційний банкір
$131K
Менеджмент-консультант
$55.2K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Stout - це Інвестиційний банкір at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $130,650. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Stout складає $68,655.

