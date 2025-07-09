Storyblok Зарплати

Зарплата Storyblok варіюється від $35,539 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $149,250 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Storyblok . Останнє оновлення: 10/26/2025