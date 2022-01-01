Storyblocks Зарплати

Зарплата Storyblocks варіюється від $145,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $216,791 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Storyblocks . Останнє оновлення: 10/15/2025