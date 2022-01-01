Storyblocks Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Storyblocks варіюється від $145,000 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $216,791 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Storyblocks. Останнє оновлення: 10/15/2025

Інженер-програміст
Median $145K
Менеджер з науки про дані
$215K
Дата-сайентист
$217K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продукт-дизайнер
$161K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Storyblocks - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $216,791. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Storyblocks складає $187,882.

