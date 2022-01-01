STORD Зарплати

Зарплата STORD варіюється від $134,325 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $271,350 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників STORD . Останнє оновлення: 10/26/2025