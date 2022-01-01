STORD Зарплати

Каталог компаній
Зарплата STORD варіюється від $134,325 загальної компенсації на рік для Технічний програмний менеджер на нижньому рівні до $271,350 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників STORD. Останнє оновлення: 10/26/2025

Інженер-програміст
Median $167K

Full-Stack програмний інженер

Керівник апарату
$271K
Дата-сайентист
$164K

Продукт-менеджер
$202K
Технічний програмний менеджер
$134K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У STORD Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в STORD - це Керівник апарату at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $271,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в STORD складає $167,000.

