Каталог компаній
StoneX Group
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

StoneX Group Зарплати

Зарплата StoneX Group варіюється від $29,711 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $208,950 для Маркетингові операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників StoneX Group. Останнє оновлення: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $142K

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
$52.3K
Бізнес-аналітик
$41.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Дата-сайентист
$29.7K
Маркетингові операції
$209K
Продукт-дизайнер
$58.3K
Продукт-менеджер
$206K
Продажі
$139K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$196K
Архітектор рішень
$119K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в StoneX Group - це Маркетингові операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в StoneX Group складає $128,972.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для StoneX Group

Схожі компанії

  • BBVA
  • IG Group
  • Stewart Title
  • Ocwen Financial
  • Paytm
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси