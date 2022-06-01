Каталог компаній
Stoneridge
Stoneridge Зарплати

Зарплата Stoneridge варіюється від $8,955 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $66,317 для Інженер-механік на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Stoneridge. Останнє оновлення: 10/26/2025

Інженер-програміст
Median $29.4K
Інженер-механік
$66.3K
Продукт-дизайнер
$9K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Stoneridge - це Інженер-механік at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $66,317. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Stoneridge складає $29,428.

