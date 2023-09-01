Stockbit Зарплати

Зарплата Stockbit варіюється від $12,882 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $25,835 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Stockbit . Останнє оновлення: 10/26/2025