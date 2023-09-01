Каталог компаній
Stockbit
Stockbit Зарплати

Зарплата Stockbit варіюється від $12,882 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $25,835 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Stockbit. Останнє оновлення: 10/26/2025

Інженер-програміст
Median $17K
Дата-сайентист
$12.9K
Маркетинг
$20.1K

Продукт-менеджер
$25.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Stockbit - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $25,835. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Stockbit складає $18,570.

