Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Stem становить $200K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Stem. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Stem
Software Engineer
San Francisco, CA
Загалом за рік
$200K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$180K
Stock (/yr)
$20K
Бонус
$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Stem?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Stem in United States складає річну загальну компенсацію $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Stem для позиції Інженер-програміст in United States складає $180,000.

Інші ресурси