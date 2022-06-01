Stanley Black & Decker Зарплати

Діапазон зарплат Stanley Black & Decker коливається від $40,603 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $433,508 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Stanley Black & Decker . Останнє оновлення: 8/19/2025