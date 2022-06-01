Stanley Black & Decker Зарплати

Довідник компаній
Діапазон зарплат Stanley Black & Decker коливається від $40,603 у загальній компенсації на рік для Менеджер проекту на нижньому кінці до $433,508 для Менеджер програми на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Stanley Black & Decker. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-механік
Median $95K
Інженер-програміст
Median $112K
Менеджер продукту
Median $134K

Інженер з апаратного забезпечення
Median $89K
Бізнес-аналітик
$104K
Розвиток бізнесу
$236K
Аналітик даних
$42.6K
Менеджер з науки даних
$213K
Науковець даних
Median $150K
Фінансовий аналітик
$89.1K
Графічний дизайнер
$146K
Людські ресурси
$61.2K
Маркетинг
Median $140K
Дизайнер продукту
$80.4K
Менеджер програми
$434K
Менеджер проекту
$40.6K
Продажі
$152K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$164K
Архітектор рішень
$60.3K
Технічний менеджер програми
$141K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

