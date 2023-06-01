Standard Metrics Зарплати

Діапазон зарплат Standard Metrics коливається від $137,200 у загальній компенсації на рік для Успіх клієнта на нижньому кінці до $211,935 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Standard Metrics . Останнє оновлення: 8/19/2025