Standard Metrics
Standard Metrics Зарплати

Діапазон зарплат Standard Metrics коливається від $137,200 у загальній компенсації на рік для Успіх клієнта на нижньому кінці до $211,935 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Standard Metrics. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Обслуговування клієнтів
$139K
Успіх клієнта
$137K
Менеджер продукту
$186K

Рекрутер
$151K
Продажі
$157K
Інженер з продажів
$179K
Інженер-програміст
$157K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$212K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Standard Metrics, є Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $211,935. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Standard Metrics, становить $156,733.

