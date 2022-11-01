Довідник компаній
Standard Chartered
Standard Chartered Зарплати

Діапазон зарплат Standard Chartered коливається від $16,994 у загальній компенсації на рік для Корпоративний розвиток на нижньому кінці до $502,500 для Інвестиційний банкір на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Standard Chartered. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Менеджер продукту
Median $52.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $42.7K

Технічний менеджер програми
Median $150K
Бухгалтер
$204K
Бізнес-аналітик
$26.4K
Корпоративний розвиток
$17K
Аналітик даних
$20K
Науковець даних
$43.9K
Фінансовий аналітик
$17.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$39.4K
Інвестиційний банкір
$503K
Консультант з менеджменту
$57.1K
Дизайнер продукту
$69.1K
Менеджер програми
$60K
Менеджер проекту
$43.1K
Продажі
$56.5K
Аналітик кібербезпеки
$18K
Архітектор рішень
$43.3K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Standard Chartered, є Інвестиційний банкір at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $502,500. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Standard Chartered, становить $43,225.

Інші ресурси