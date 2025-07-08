SRS Acquiom Зарплати

Каталог компаній
Зарплата SRS Acquiom варіюється від $120,600 загальної компенсації на рік для Юридичний відділ на нижньому рівні до $172,135 для Проєкт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SRS Acquiom. Останнє оновлення: 11/30/2025

Юридичний відділ
$121K
Проєкт-менеджер
$172K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SRS Acquiom - це Проєкт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $172,135. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SRS Acquiom складає $146,368.

Інші ресурси

