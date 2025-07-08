Каталог компаній
Srinsoft Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Srinsoft Technologies Зарплати

Медіанна зарплата Srinsoft Technologies становить $398,202 для Дейта-сайентист . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Srinsoft Technologies. Останнє оновлення: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Дейта-сайентист
$398K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Srinsoft Technologies - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $398,202. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Srinsoft Technologies складає $398,202.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Srinsoft Technologies

Схожі компанії

  • Roblox
  • Coinbase
  • Databricks
  • Tesla
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/srinsoft-technologies/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.