Каталог компаній
SRI International
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

SRI International Зарплати

Зарплата SRI International варіюється від $100,667 загальної компенсації на рік для Апаратний інженер на нижньому рівні до $271,350 для Технічний програм-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SRI International. Останнє оновлення: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Апаратний інженер
P3 $101K
P5 $157K
Дейта-сайентист
Median $150K
Інженер-програміст
Median $125K

Науковець-дослідник

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Біомедичний інженер
$128K
Інженер-хімік
$124K

Дослідницький інженер

Інженер-механік
$154K
Проєкт-менеджер
$196K
Технічний програм-менеджер
$271K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SRI International - це Технічний програм-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $271,350. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SRI International складає $150,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для SRI International

Схожі компанії

  • FINRA
  • Battelle
  • MITRE
  • TIAA
  • The Aerospace Corporation
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/sri-international/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.