Square Yards Зарплати

Зарплата Square Yards варіюється від $2,754 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $83,714 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Square Yards. Останнє оновлення: 11/30/2025

Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$2.8K
Інженер з продажів
$12.1K
Інженер-програміст
$25.6K

Менеджер інженерів-програмістів
$83.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Square Yards - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $83,714. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Square Yards складає $18,844.

Інші ресурси

