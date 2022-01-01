Splunk Зарплати

Зарплата Splunk варіюється від $51,822 загальної компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому рівні до $733,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splunk. Останнє оновлення: 8/30/2025
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Splunk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)
33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Splunk RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
