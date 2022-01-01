Каталог компаній
Splunk
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Splunk Зарплати

Зарплата Splunk варіюється від $51,822 загальної компенсації на рік для Інженер з продажів на нижньому рівні до $733,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splunk. Останнє оновлення: 8/30/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер надійності сайту

Продукт-менеджер
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Продажі
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Менеджер з розробки програмного забезпечення
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Продукт-дизайнер
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX-дизайнер

Архітектор рішень
P4 $229K
P5 $282K

Архітектор даних

Cloud Security Architect

Дата-сайентист
Median $265K
Маркетинг
P2 $106K
P5 $268K
Технічний програмний менеджер
Median $224K
Фінансовий аналітик
Median $145K
Програмний менеджер
Median $170K
Інженер з продажів
Median $51.8K
IT-спеціаліст
Median $157K
Рекрутер
Median $141K
Технічний письменник
Median $145K
Проєктний менеджер
Median $156K
Аналітик з кібербезпеки
Median $425K
Бухгалтер
$252K

Технічний бухгалтер

Менеджер бізнес-операцій
$147K
Бізнес-аналітик
Median $161K
Розвиток бізнесу
$63.3K
Керівник апарату
$371K
Обслуговування клієнтів
$229K
Аналітик даних
$167K
Управління персоналом
$249K
Менеджмент-консультант
$153K
Маркетингові операції
$162K
Менеджер з продуктового дизайну
$481K
Операції з доходами
$200K
Загальна винагорода
$241K
UX-дослідник
$129K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Splunk RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (8.32% щоквартально)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (8.32% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Splunk RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Є питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Splunk - це Продукт-менеджер at the P7 level з річною загальною компенсацією $733,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Splunk складає $227,427.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Splunk

Схожі компанії

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси