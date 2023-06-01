Каталог компаній
Splitit
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Splitit Зарплати

Зарплата Splitit варіюється від $111,401 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $392,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splitit. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Продукт-менеджер
$121K
Продажі
$392K
Інженер-програміст
$111K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Splitit - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $392,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Splitit складає $121,284.

Інші ресурси