Splitit Зарплати

Зарплата Splitit варіюється від $111,401 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $392,000 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splitit . Останнє оновлення: 9/19/2025