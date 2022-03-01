Каталог компаній
Split Software
Split Software Зарплати

Зарплата Split Software варіюється від $78,400 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $208,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Split Software. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $208K
Аналітик даних
$81.6K
Управління персоналом
$78.4K

Архітектор рішень
$174K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Split Software - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $208,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Split Software складає $127,863.

