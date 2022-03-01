Split Software Зарплати

Зарплата Split Software варіюється від $78,400 загальної компенсації на рік для Управління персоналом на нижньому рівні до $208,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Split Software . Останнє оновлення: 9/20/2025