Splice Зарплати

Зарплата Splice варіюється від $124,375 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $251,250 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splice. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $139K
Продукт-менеджер
Median $160K
Розвиток бізнесу
$251K

Фінансовий аналітик
$124K
Маркетинг
$235K
Продукт-дизайнер
$220K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Splice - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $251,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Splice складає $190,072.

