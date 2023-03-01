Splashtop Зарплати

Зарплата Splashtop варіюється від $21,377 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $39,260 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splashtop . Останнє оновлення: 9/19/2025