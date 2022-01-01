Каталог компаній
Splash Зарплати

Зарплата Splash варіюється від $76,373 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $184,075 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splash. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Успіх клієнтів
$111K
Продукт-менеджер
$184K
Інженер-програміст
$76.4K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Splash - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $184,075. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Splash складає $111,440.

