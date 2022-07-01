Каталог компаній
Splash Financial
Splash Financial Зарплати

Зарплата Splash Financial варіюється від $180,000 загальної компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому рівні до $240,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splash Financial. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $240K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $180K
IT-спеціаліст
$221K

The highest paying role reported at Splash Financial is Інженер-програміст with a yearly total compensation of $240,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Splash Financial is $221,100.

