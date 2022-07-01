Splash Financial Зарплати

Зарплата Splash Financial варіюється від $180,000 загальної компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому рівні до $240,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Splash Financial . Останнє оновлення: 9/19/2025