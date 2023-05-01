Spirit Airlines Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Spirit Airlines варіюється від $91,800 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $143,100 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Spirit Airlines. Останнє оновлення: 9/19/2025

Продукт-менеджер
Median $143K
Аналітик даних
$91.8K
Проєктний менеджер
$124K

Інженер-програміст
Median $100K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Spirit Airlines is Продукт-менеджер with a yearly total compensation of $143,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spirit Airlines is $111,908.

