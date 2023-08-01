Spirent Communications Зарплати

Зарплата Spirent Communications варіюється від $87,063 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $201,000 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Spirent Communications . Останнє оновлення: 9/19/2025