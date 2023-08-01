Spirent Communications Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Spirent Communications варіюється від $87,063 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $201,000 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Spirent Communications. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $135K

Мережевий інженер

Маркетингові операції
$87.1K
Продукт-менеджер
$152K

Інженер з продажів
$201K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$164K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Spirent Communications - це Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Spirent Communications складає $152,471.

