Spire Global
Spire Global Зарплати

Зарплата Spire Global варіюється від $94,186 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $166,165 для Технічний програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Spire Global. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Інженер систем управління
$108K
Інженер-програміст
$94.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$143K

Технічний програмний менеджер
$166K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Spire Global - це Технічний програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $166,165. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Spire Global складає $125,494.

