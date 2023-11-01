Каталог компаній
Spiral Scout
Spiral Scout Зарплати

Зарплата Spiral Scout варіюється від $59,405 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $107,185 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Spiral Scout. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Бізнес-аналітик
$59.4K
Проєктний менеджер
$61.5K
Інженер-програміст
$107K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Spiral Scout - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $107,185. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Spiral Scout складає $61,511.

