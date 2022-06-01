SPINS Зарплати

Зарплата SPINS варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SPINS . Останнє оновлення: 9/19/2025