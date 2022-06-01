Каталог компаній
SPINS
SPINS Зарплати

Зарплата SPINS варіюється від $54,725 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SPINS. Останнє оновлення: 9/19/2025

$160K

Продукт-менеджер
Median $120K
Аналітик даних
$54.7K
Фінансовий аналітик
$84.1K

Інженер-програміст
$91.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$201K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SPINS - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SPINS складає $91,800.

