Solarisbank
Solarisbank Інженер-програміст Зарплати в Berlin Metropolitan Region

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Berlin Metropolitan Region у Solarisbank становить €83.5K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Solarisbank. Останнє оновлення: 11/6/2025

Медіанний пакет
Solarisbank
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Загалом за рік
€83.5K
Рівень
Базова зарплата
€83.5K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в Solarisbank?
+€50.8K
+€78K
+€17.5K
+€30.7K
+€19.3K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Solarisbank in Berlin Metropolitan Region складає річну загальну компенсацію €118,233. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Solarisbank для позиції Інженер-програміст in Berlin Metropolitan Region складає €79,948.

