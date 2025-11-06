Компенсація Інженер-програміст in Wroclaw Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 253K за year для L3 до PLN 286K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Wroclaw Metropolitan Area становить PLN 254K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду