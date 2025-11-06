Каталог компаній
SoftServe
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Wroclaw Metropolitan Area

SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Wroclaw Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Wroclaw Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 253K за year для L3 до PLN 286K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Wroclaw Metropolitan Area становить PLN 254K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 253K
PLN 253K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 286K
PLN 286K
PLN 0
PLN 0
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 332K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.1K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані
Які кар'єрні рівні в SoftServe?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SoftServe in Wroclaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 287,203. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SoftServe для позиції Інженер-програміст in Wroclaw Metropolitan Area складає PLN 253,912.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для SoftServe

Схожі компанії

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси