SoftServe
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

  • Warsaw Metropolitan Area

SoftServe Інженер-програміст Зарплати в Warsaw Metropolitan Area

Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 140K за year для L2 до PLN 272K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
(Початковий рівень)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в SoftServe?

Включені посади

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в SoftServe in Warsaw Metropolitan Area складає річну загальну компенсацію PLN 340,787. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SoftServe для позиції Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area складає PLN 264,772.

