Компенсація Інженер-програміст in Warsaw Metropolitan Area у SoftServe варіюється від PLN 140K за year для L2 до PLN 272K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Warsaw Metropolitan Area становить PLN 265K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації SoftServe. Останнє оновлення: 11/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
